Rusia: Reacția unui bărbat care și-a prins soţia în pat cu un student

08:00

„Mintea, Forța și Sufletul”, este numele unei sculpturi bizare pe care un artist rus vrea să i-o dăruiască președintelui Vladimir Putin. Scuptorul, Victor Corpaciov pe numele său, l-a sculptat pe Vladimir Putin în fier foraj sub forma unui hibrid om-animal-înger, scrie digi24.ro. Capul liderului de la Kremlin este pus pe un corp de urs, are aripi de înger și ține între gheare un sturion, în timp ce calcă peste un vultur. Artistul a declarat site-ului de știri KaspyInfo că sculptura cuprinde o metaforă a Rusiei. Sturionul din mâinile lui Putin este simbolul regional al Astrahanului, iar vulturul de sub talpa de urs reprezintă „dușmanii” statului.