VIDEO: Lecție de limbă română de la o femeie de culoare pentru deputata socialistă Hrenova

HOROSCOP WEEKEND: Zilele sunt asa cum le facem. Le primim in dar si depinde de noi cat de bune si de frumose le facem. Uneori chiar si o zi stresanta poate sa fie o zi frumoasa si asta pentru ca o zi cu stres este o zi in care traim din plin! In ceea ce priveste finalul de saptamana este unul calm, dar numai daca te rezumi la sfera familiei tale. In exterior este o zurzuna continua care nu aduce nimic bun.