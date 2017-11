Solistul trupei Carla’s Dreams a divorțat în secret

Solistul trupei Carla’s Dreams a divorțat în secret Cantaretul si sotia lui au mai avut o tentativa de separare in urma cu 4 ani. Solistul trupei Carla’s Dreams a divortat pana la urma de sotia lui, cu care are un copil. Dupa ce presa din Rusia a deconspirat identitatea solistului trupei Carla’s Dreams, in persoana cantaretului Andrei Tarus, in Romania a aprut informatia ca sotia acestuia i-a intentat divort in 2013, insa si-a retras cererea cateva saptamani mai tarziu. Ceea ce nu s-a stiut pana acum este ca, pana la urma, inevitabilul s-a produs. Andrei Tarus si Nelea Motricala au divortat, in mare discretie, la Judecatoria Chisinau. Cei doi nici macar nu s-au prezentat la instanta, ci si-au trimis avocatii. La data respectiva, instanta a admis cererea de desfacere a casatoriei, eliberandu-le un certificat de divort. Mariajul lor a durat doar cinci ani, ei casatorindu-se pe 25 august 2010, in sectorul Rascani, municipiul Chisinau. In urma casatoriei a rezultat un copil care a ramas in grija mamei. Nelea Motricala este o femeie de afaceri cunoscuta in Republica Moldova, care a decis sa ramana la Chisinau chiar si dupa ce sotul ei de la acea vreme s-a mutat in Romania. Ea a fost proprietara unei importante agentii de turism din Republica Moldova, a condus o agentie de management in afaceri si a facut „coaching” pentru oamenii de afaceri. Trei luni dupa finalizarea divortului, Carla’s Dreams lansa piesa „Te rog”, care vorbea despre o iubire pierduta. Melodia a strans peste 41,5 milioane vizualizari pe Youtube. Sursă: wowbiz.ro Record Solistul trupei Carla’s Dreams a divorțat în secret apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

