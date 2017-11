O plantă-drog a ucis 36 de oameni în SUA

16:20

Comisia pentru controlul public de pe lângă preşedintele Republicii Moldova a fost dizolvată. Cel puţin asta susţine Feodor Ghelici, fost preşedinte al acestei comisii, care a „explodat" pe pagina sa de Facebook cu mai multe postări în care afirmă că se simte utilizat, trădat, iar Igor Dodon i-a înfipt cuţitul în spate. La fel, acesta menţionează că dacă nu va fi reţinut, atunci săptămâna viitoare va susţine o conferinţă de presă în care va spune „tot adevărul" despre motivele deciziei şefului statului. Preşedinţia nu s-a expus, deocamdată, în această privinţă.