Horoscop 18 noiembrie 2017

16:50

Interpreta Ala Zasmenco, din anii de studenţie, are doar amintiri frumoase. „Am învățat în satul meu de baștină. În Ruseştii Noi, r. Ialoveni. Acolo am făcut şi liceul. Am amintiri frumoase desigur, păcat că majoritatea din colegi sunt plecaţi. După liceu, am mers la Academia de Arte, acolo chiar am amintiri frumoase. Jucam teatru, cântam […]