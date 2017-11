PL acuză CEC-ul că a umflat listele electorale din Chișinău cu 18.000 de alegători

15:40

Turcia a decis să îşi retragă cei 40 de militari dintr-un exerciţiu NATO desfăşurat în Norvegia, după ce fondatorul naţiunii, Mustafa Kemal Ataturk, şi actualul preşedinte, Recep Tayyip Erdogan, au fost incluşi pe lista ţintelor inamice, a declarat Erdogan, luni, informează agenţia China Nouă. The post Turcia îşi retrage trupele de la un exerciţiu NATO din Norvegia: „Nu pot fi aliații noștri” appeared first on Independent.