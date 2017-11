(VIDEO) Imagini incredibile: Cum un meteor a luminat cerul Finlandei, speriind oamenii

14:50

Federația Rusă adoptă în prezent contramăsuri în legătură cu acumularea de trupe NATO în apropierea frontierelor sale, a declarat într-un interviu acordat joi RIA Novosti ministrul adjunct de externe rus Vladimir Titov, potrivit Agerpres. The post Îngrijorată de creșterea prezenței NATO la granițele sale, Rusia anunță contramăsuri appeared first on Independent.