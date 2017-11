GARD ridicat de ruși între Ucraina și peninsula Crimeea

16:00

PUMNAL – BERBEC: Cei născuți sub zodia Pumnalului (în horoscopul țigănesc) vor avea parte de un final de an destul de complicat. Trebuie să se pregătească din timp pentru începutul lui 2018. Au la dispoziție câteva săptămâni să își rezolve problemele pentru a nu intra cu ele în noul an. COROANA – TAUR: Taurii din zodiacul țigănesc vor fi ceva mai consecvenți, mai pragmatici, mai prezenți în viața de familie. Vor avea parte de tot ce își doresc, asta dacă știu cum să ceară anumite lucruri. SFEȘNIC – GEMENI: Gemenii au multe de învățat pe final de an. Vor fi cadorisiți în luna decembrie. Vor fi în centrul atenției mai mult ca în oricare altă perioadă a anului. ROATA – RAC: Racii trebuie să își rezolve și ei problemele, mai ales cele de natură emoțională. Vor sta ceva mai bine cu psihicul la final de an, asta pentru că vor fi înconjurați de oameni minunați. STEA – LEU: Leii din zodiacul țigănesc s-ar putea să piardă anumite sume de bani pe ultima sută de metri. Trebuie să nu se mai lăcomească, să fie mai prudenți cu cheltuielile, altfel vor avea de suferit. Nu e tocmai plăcut să fii fără bani de sărbători! CLOPOT – FECIOARĂ: Acești nativi protejați de divinitate vor trece prin tot felul de încercări în obținerea succesului scontat. Vor avea un final de an plin de bucurii, dar și de obstacole, potrivit teotrandafir.com. MONEDA – BALANȚĂ: Balanțele vor câștiga într-un domeniu, dar vor pierde în altul. Trebuie să fie extrem de atenți la felul în care își gestionează treaba la serviciu. CUȚIT – SCORPION: Scorpionii au avut un an destul de complicat din multe puncte de vedere. Probele de încercare vor fi nenumărate și în ultima lună a anului 2017. Oricum, cei guvernați de zodia Cuțitului sunt obișnuiți să acționeze cu… cuțitul la os. TOPOR – SĂGETĂTOR: Săgetătorii vor redescoperi ce înseamnă căldura căminului. Sărbătorile îi vor prinde înconjurați de cei dragi, de oameni frumoși, oameni cu intenții bune, oameni de bine cum se zice în popor. Cele mai benefice perioade vor fi cele cuprinse între 3 și 15 decembrie, respectiv 20 și 26 decembrie. POTCOAVA – CAPRICORN: Capricornii vor cunoaște anumite trădări, dar asta îi va ajuta să facă o curățenie extrem de necesară în lista lor de prieteni. CUPA – VĂRSĂTOR: Vărsătorii termină anul mai liniștiți, mai bogați și… mai îndrăgostiți. Redescoperă acele principii în care credeau cândva. CAPELA – PEȘTI: Nativii zodiei Capelă se vor integra ceva mai bine în cercuri noi de prieteni. Vor avea multe cunoștințe care le vor dovedi afecțiune. Vor fi extrem de fericiți. Sărbătorile vor fi pentru ei magice, la propriu.