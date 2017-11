Aterizare pusă în pericol de o pasăre (FOTO/VIDEO)

00:00

Prezentatorul de televiziune din Rusia Andrei Malahov a devenit tată pentru prima dată pe 15 noiembrie curent.Soția acestuia, Natalia Șkuleva, a adus pe lume un băiețel. Copilul cîntărește peste 4 kg și are 54 de centimetri în lungime. Părinții încă nu i-au anunțat numele.Andrei Malahov are 45 de ani și, timp de 16 ani, a fost prezentator la show-ul „Pusti govoreat” de la postul rusesc Per