După ce a părăsit partidul lui Leancă, președintele raionului Cimișlia și-a dat demisia

Municipalitatea Chișinău nu dispune de suficiente resurse logistice pentru a putea face față independent situațiilor excepționale. Autospecialele pentru deszăpezire sunt vechi și de capacitate mică, iar în caz de inundații nu sunt suficiente pompe în stoc și nici bani alocați în buget pentru procurarea lor. Subiectele au fost discutate astăzi, 17 noiembrie, la ședința Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău.