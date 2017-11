Esteticiana Daria Room, Tatiana Gavliuc vă prezintă noua gamă de cosmetica „Lab Divison Boosters” Pielea ta va radia de fericire (Video)

17:20

Rochia neagră – cu ea nu vei da greș niciodată. Hola a todos arrived O postare distribuită de Xenia Deli (@xeniadeli) pe 20 Sep 2017 la 09:04 PDT Se poartă maletele, iar Xenia le adoră. I completely forgot to thank you guys for my birthday wishes!thank you very much,big kisses O postare distribuită de Xenia […]