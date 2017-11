Astăzi la Tiraspol au organizat un exercițiu de mobilizare generală

16:50

Numarul copiilor născuți prematur este în creștere Au doar cateva sute de grame cand vin pe lume, astfel incat ar incapea intr-o palma. Este vorba despre copiii nascuti prematur, care au nevoie de luni de zile pentru a ajunge la greutatea necesara. Medicii atentioneaza ca an de an, numarul acestora creste simtitor in tara noastra. Anual, pe 17 noiembrie, in toata lumea este marcata Ziua Copiilor Nascuti Prematur. In sectia de la Institutul Mamei si Copilului sunt zeci de micuti care au venit pe lume inainte de termen. Ca sa respire si sa manance ei au nevoie de ajutorul medicilor, iar primele saptamani de viata le petrec in incubatoare. Specialistii recunosc ca si plansetul bebelusilor este un semn de bucurie pentru ei, intrucat fiecare zi inseamna o lupta pentru a-i tine in viata. Doctorii spun ca, an de an, tot mai multi copii se nasc inainte de termen. Nici cand reusesc sa ia in greutate, copiii nu sunt externati, intrucat mananca prin sonda si sunt conectati la aparatele de respiratie artificiala. Asa ca, ajung intr-o alta sectie unde stau aproape 2 luni, fiind supravegheati de medici. Anual, pe 17 noiembrie este marcata Ziua Mondiala a Copiilor Nascuti Prematur. Evenimentul a fost initiat de Fundatia Europeana pentru Ingrijirea Nou-Nascutilor, pentru a atrage atentia asupra riscurilor nasterii inainte de termen.