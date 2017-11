Submarin militar cu 44 persoane la bord, inclusiv o femeie, dispărut de două zile în sudul Mării Argentinei

12:40

Parlamentul lituanian a adoptat joi o lege care va permite aplicarea de sancţiuni împotriva funcţionarilor ruşi responsabili de încălcări ale drepturilor omului şi spălare de bani, un gest care a stârnit deja furia Moscovei, informează AFP.