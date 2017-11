Alexandru Tănase: Dacă referendumul anti-Chirtoacă nu va trece, va fi o înfrângere usturătoare personală a lui Dodon

08:00

Guvernul a aprobat proiectul Legii privind procedura notarială, propus de Ministerul Justiției. Noile prevederi vor lărgi competențele notarilor și vor avea impact direct asupra cetățenilor. Una din modificările relevante vizează procedura de divorț, ce va putea fi efectuată de notar, în cazurile ce nu implică litigii privind partajul averii sau existența copiilor minori. Această măsură va scădea numărul dosarelor civile din instanțe și va diminua cheltuielile suportate de justițiabili, deoarece vor recurge la procedurile notariale. O altă prevedere reprezintă reguli noi, corelate cu ajustările Codului Civil, privind instrumentarea procedurii succesorale. Acestea au fost generate de faptul că, la capitolul moștenire, s-au schimbat clasele de moștenitori, a fost instituit termenul de 3 luni de renunțare la succesiune, au fost stipulate diferite termene, opțiuni și noi subiecți. Simplificarea procedurilor notariale se va realiza inclusiv prin lărgirea competențelor notarilor. Aceștia vor putea accesa și efectua înscrisuri în registrele publice, scutind cetățenii de prezentarea unor acte de stare civilă, din registrul bunurilor imobile, a transporturilor, etc. Modificările vor intra în vigoare după adoptarea lor de Parlament și publicarea în Monitorul Oficial.