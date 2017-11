Cea mai STRANIE statuie a lui Vladimir Putin. Cum l-a sculptat, plin de admirație, un artist pe liderul de la Kremlin

„Mintea, Forța și Sufletul”, este numele unei sculpturi bizare pe care un artist rus vrea să i-o dăruiască președintelui Vladimir Putin. Sculptorul, Victor Corpaciov pe numele său, l-a sculptat pe Vladimir Putin în fier foraj sub forma unui hibrid om-animal-înger, scrie The Moscow Times. Capul liderului de la Kremlin este pus pe un corp de urs, are aripi de înger și ține înt...

