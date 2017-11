Ministrul Apărării a avut o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei la Chișinău

11:10

Accident în Iași. Un camion din Moldova s-a lovit cu un microbus cu pasageri Soferul unui TIR inmatricular in Rep. Moldova, nu s-a asigurat in momentul unei depasiri si a intrat in coliziune cu un microbuz. In urma unor prime cercetari, soferul TIR-ului, Stan V. ar fi cel vinovat. Ambii soferi au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Soferul microbuzului Ursu G. a afirmat ca soferul TIR-ului a intrat pe contrasens! Soferul microbuzului a incercat sa evite impactul, dar acesta fiind imposibil de evitat. Soferul TIR-ului, confirma faptul ca soferul microbuzului a incercat sa evite contactul, dar avea o viteza mare. "«Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Iasi, a fost solicitat sa intervina la un accident rutier. In total, s-au deplasat 14 autospeciale, dintre care opt ambulante. Sunt 12 victime, una dintre acestea a refuzat transportul la spital, iar celelalte 11 victime au fost transportate, la Spitalul Sf. Spiridon dar si la Spitalul de Neurochirurgie. Toate erau constiente in momentul transportarii. » a declarat Silvia Bolohan.