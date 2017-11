Cojocaru: „Locuitorii Chișinăului nu par interesați de această campanie pe care partidul de suflet al președintelui Igor Dodon o duce în singurătate și pe cont propriu”

12:15

Programul celei de a patra ediții a Festivalul Filmului Românesc de la Seattle cuprinde următoarele filme: Două lozuri / Two Lottery Tickets 2016, 86 minute, regia Paul Negoescu Vineri, 17 noiembrie / Gala de deschidere & Duminică, 19 noiembrie Restul e tăcere / The Rest is Silence 2007, 114 minute, regia Nae Caranfil Sâmbătă, 18 noiembrie This Baba 2014, 31 minute, regia Bogdan Darev Sâmbătă, 18 noiembrie Sieranevada 2016, 173 minute, regia Cristi Puiu Sâmbătă, 18 noiembrie Breaking News 2017, 81 minute, directed by Iulia Rugină Sâmbătă, 18 noiembrie Inimi cicatrizate / Scarred Hearts 2016, 141 minute, regia Radu Jude Duminică, 19 noiembrie The New Gypsy Kings 2016, 59 minute, regia Liviu Tipuriță Duminică, 19 noiembrie Acasă la tata / Back Home 2015, 91 minute, regia Andrei Cohn Duminică, 19 noiembrie Toate filmele beneficiază de subtitrare în engleză. Invitați speciali ai festivalului sunt: Monica Filimon, Ioana Flora, Iulia Rugină, Paul Negoescu, Bogdan Darev, cântăreaţa de muzică populară bulgară Penka Encheva şi artista Mary Sherhart, specializată în folclorul balcanic. Ce norocoși sunt românii din America, „se lăfăiesc” în cultura românească la o distanță de mii de kilometri de Țara-mumă, iar noi, cei de la o azvârlitură de băț, suntem nevoiți să mai așteptăm până ICR va ajunge cu tolba de filme și la Chișinău…