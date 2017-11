KD Group scoate la vanzare ADRIATIC Slovenica - al treilea cel mai mare asigurator din Slovenia

11:00

An de an, reputatia companiilor de asigurare care comercializeaza polite de tip travel are de suferit pe fondul lipsei de constientizare a clientilor privind termenii si conditiile de asigurare. Astfel, asiguratorii se confrunta tot mai des cu probleme in ceea ce priveste satisfactia clientilor, arata compania de cercetare si consultanta GlobalData.