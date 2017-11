„Prezidentul” Dodon dovedește încă o dată că încalcă legea și nu este apolitic

08:45

TAUR Poţi întâlni astăzi oameni al căror ţel suprem în viaţă este să-ţi facă ţie zile fripte. Genul de funcţionar de stat de la ghişeu. Dar există şi o parte bună a zilei: primeşti o veste bună! O veste bună va fi urmată de una şi mai buna, fără să fie din acelaşi domeniu. O a treia veste, in a doua parte a intervalului, iţi face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie, ale anturajului apropiat. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi. GEMENI Eşti distrat şi nu te poţi concentra dar ești într-o formă bună. Ce poţi să faci când nu ai chef de nimic? Mai nimic! Zâmbeşte mult şi fii agitat, aşa lumea nu o observe că nu faci nimic! Ştiai, sau nu, „mâine este o nouă zi” aşa că vezi care probleme sunt urgente, care sunt importante, care pot produce pierderi de bani etc. Şi lasă pe mâine, adică chiar pe săptămâna viitoare ceea ce poţi lăsa. Amânarea este o artă. Trebuie să foloseşti mai eficient timpul şi să termini treburile începute, dacă nu... amână, dar cu termen, scrie evz.ro. RAC Astăzi ai ocazia să descoperi anumite motive ale comportamentului din ultimul timp al colegilor, al anturajului, în general. Ia atitudine şi lămureşte imediat cum stau, de fapt, lucrurile. Relatiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt azi armonioase, dar nu sunt prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant. Cu jumătate din zodiac favorabil te poţi duce la un film bun sau la un spectacol, mai pe seară. Nu fi leneş, timpul trece şi distracţiile sunt din ce în ce mai rare şi obositoare. Du-te în oraş cât mai este timp frumos, vine iarna! LEU Pregătește-te pentru ceva nou. Fie că este vorba de ceva de îmbrăcăminte, pentru iarnă, sau de o nouă relație. Leii nu prea au imaginație, dar au o inimă de aur, atenție cu cine ești generos. Este o perioadă de acumulări când îţi poţi pregăti un viitor succes. Fă în aşa fel ca să nu rămâi în urmă şi să nu depinzi de alţii, aşa rezultatele muncii tale pot fi evidenţiate şi evaluate corect. Activitatea laborioasă înseamnă un mare consum de energie. Nu te obosi mai mult decât trebuie, nu intra la uzură. FECIOARA Eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Muncești, te distrezi, te odihneşti, eşti mai optimist şi te gândeşti cu încredere la viitor. La serviciu oferă-ţi scurte pauze, mai ales pentru ochi şi nu ezita să stai în aer liber, curat, la sfârşitul programului. Ceva se întâmplă şi în familie, sunt semne. Nu-ţi face griji, totul o să fie bine, ca în celebrele filme americane vechi, cu „happy end”. BALANŢA Anumite evenimente te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi şi apropiaţi, familia, prietenii. O veste te poate bucura mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba. Oricum, pretenţiile celor din anturajul tău prezent şi trecut sunt cam mari! Vineri – zi de cumpărături săptămânale rituale, dar încearcă să cumperi de la producători! SCORPION O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca, fii atent! Seara o poţi petrece în mijlocul familiei şi al prietenilor reflectând asupra modului cum ultimele ştiri influenţează viaţa ta. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, dacă tu te simţi bine. Dimineaţa ai o problema cu o factură. Cel mai probabil nu ai bani să o achiţi. Nicio problemă, pune-o lângă celelalte neachitate pentru că “necinstit nu este cel care este sărac, ci cel care cere prea mult” – spune o vorbă veche din Orient. SĂGETĂTOR Astăzi nu amesteca plăcutul cu utilul și nu te grăbi! Lucrezi, aproape în secret, la un proiect la care ţii mult şi te bucuri de pe acum de posibila lui realizare. O veste, poate pe seară! Fii mai strâns la pungă şi mai calculat în tot ceea ce înseamnă cheltuială, consum, aruncatul cu banii, chiar dacă îţi plac tot felul de nimicuri! Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi nu ajung niciodată. Nu „economisi” adică nu pune banii la bancă ca să-i îmbogăţeşti pe bancheri, dar nici nu-i arunca pe fereastră. Fii chibzuit şi cumpătat. Investeşte, cumpără obiecte de valoare, trăieşte bine! CAPRICORN Eşti pe drumul cel bun! Reuşita pare aproape, nu renunța acum. Dar, după ce termini activitatea cotidiană parcă ai dori şi un film, un spectacol. Respectă-te, dacă vrei să fii respectat! Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza oboselii strînse după o săptămână de lucru. VĂRSĂTOR Zi favorabilă implicării tale în rezolvarea unor probleme importante pentru tine. Implică-te personal, dar vezi dacă nu trebuie să ceri şi ajutor, pentru că nu te pricepi la toate lucrurile! Cum am spus în repetate rânduri: nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu favorizează speculatiile financiare, nici măcar pentru zece lei. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, pentru că ai o personalitate plăcută. PEŞTI Visezi cu ochii deschişi, dar problemele cotidiene, realitatea, te confiscă. Oferă-ţi momente plăcute şi vei avea o productivitate şi o eficienţă mai bune. Oamenii de succes sunt relaxaţi! Confortul spiritual este cheia succesului tau. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a unor probleme sociale personale.