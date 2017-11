Ești student la medicină și vrei să înveți în România? Iată cum poți obține o bursă în Craiova

10:15

Paynetul s-a lansat pe piața din Republica Moldova acum doi an, în această perioadă mai mult de 30.000 de persoane se folosesc în mod regulat de portofelul electronic. Rapid, util și comod – este tot de ce are nevoie un tânăr energic ce este în goană după tendințele noi, iar internetul oferă posibilități nemărginite, aflate la tastarea unui buton. Studenții nu-și pot permite luxul să irosească timpul în rândurile kilometrice de la bănci, ei caută profit absolut în orice acțiune pe care o fac, iar Paynetul, în acest context, vine cu o gamă vastă de bonusuri și reduceri. Pentru a percepe utilitatea unui portofel electronic, am decis să întrebăm studenții despte oportunitățile aplicației mobile. Articolul (vox) „Portofelul electronic m-a salvat”. Care este rolul Paynetului în viața unui student apare prima dată în #diez.