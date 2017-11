Recidivist periculos încătuşat de poliţişti. Urmărea femei până în ascensor, unde le ameninţa cu un cuţit// VIDEO

18:01

Instituţiile de stat refuză să reacţioneze la multiple şi evidente încălcări ale legislaţiei actuale, admise de către candidatul Partidului Democrat la funcţia de primar al oraşului Sîngera, Valeriu Poiată. După cum a declarat în cadrul unei conferinţe de presă candidatul „Partidului Nostru” la funcţia de primar al oraşului Sîngera Ion Duca, concurentul acestuia, candidatul PD […] The post Partidul Nostru acuză candidatul PD la alegerile locale din Sîngera appeared first on Moldova.org.