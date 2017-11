Maia Sandu: Referendumul anti-Chirtoacă nu va produce schimbări autentice, lupta trebuie să înceapă de la Parlament

14:40

În urma ploilor torențiale din Atena, 15 oameni au decedat A fost potop aseara in apropiere de Atena. 15 oameni au murit si tot atatia au fost raniti in urma unor ploi torentiale. Pe strazile din unele localitati, apa a ajuns la un metru inaltime. Zeci de persoane au ramas blocate in masini si in locuinte, peretii carora s-au prabusit, iar valul de noroi, generat de ploi a patruns in interior. Ministerul de Extrne de la Chisinau anunta ca printre victime nu sunt si moldoveni. Un peisaj cu adevarat apocaliptic putea fi vazut ieri in orasul Mandra situat la 27 de kilometri de Atena. Apele au fost atat de mari incat au maturat peretii blocurilor de locuit, lasand in urma noroi si dezastru. Drumurile s-au transformat in rauri murdare care au luat pe sus vehicule, le-au aruncat in catarandu-le pe drumuri, garduri si cladiri. Cinci persoane, intre care doua femei si trei barbati, majoritatea persoane in varsta, au fost gasite moarte, in casele lor indundate. Alte doua cadavre pluteau in apele marii. Autoritatile spun ca numarul victimelor ar putea sa creasca. 12 persoane au fost salvate de echipajele de interventie dintr-un autobuz blocat pe un pod. Unii oameni au fost nevoiti sa urce pe acoperisuri, in timp ce masinile lor erau purtate de ape. Ploile torentiale sunt neobisnuite pentru Grecia unde, din cauza infrastructurii deficitare, cetatenii sunt vulnerabili in fata inundatiilor. Potrivit autoritatilor, acesta este cel mai grav incident cauzat de fenomenele meteorologice, din ultimii ani. Intr-un comunicat de presa, Ministerul de Externe de la Chisinau anunta ca potrivit informatiei preliminare, printre victime nu sunt moldoveni. Totodata in caz de necesitate cetatenii nostri aflati in regiunile afectate pot sa contacteze Ambasada Moldovei la Atena. Sursă: protv.md