Costume naționale în dar de la familia președintelui Dodon

19:00

"Am avut o întrevedere cu parohul Bisericii "Tuturor sfinţilor" din oraşul Minsk, protoiereul Fiodor Povnîi -nume cu greutate atât în Belarus, cât şi peste hotare. Am discutat despre unitatea lumii ortodoxe, despre starea spirituală a societăţii noastre, despre necesitatea luptei comune pentru valorile tradiţionale şi moralitatea publică, împotriva fenomenelor nocive cu impact negativ asupra sufletului fiecărui om în parte şi a întregului popor", a menţionat Dodon.El a menţionat că i-a povestit părintelui Fiodor despre organizarea, în anul viitor, la Chişinău, a Congresului Mondial al Familiilor şi l-a invitat să participe "la acest forum de autoritate, menit să apere familia tradiţională şi dreptul omului la viaţă"."Lumea ortodoxă are scopuri şi obiective comune şi se confruntă cu aceleaşi provocări, care pot fi depăşite doar împreună", a scris Dodon.