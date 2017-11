CURSUL VALUTAR. Leul își revine și câștigă teren în fața unor monede de referință

13:30

1. Chişinău, sectorul Botanica: bd. Traian 23/1 (ap. 415-486 )- în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 str. Cetatea Albă 101-139, 122-140, Hanul Morii 96, 103-107, 115, 121, 96, 104-142, Istra 5- în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 str. Frumuşica 1-7, 4-8, Munceşti 29-83, 46-82, Sf. Treime 6- în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 2. Chişinău, sectorul Buiucani: str. B. Lăutaru 1-19, 35, 41, 2-16, Primăverii 44, Ştefan Neaga 6, 8, 10, 14, 15, 15A, 17, Vissarion Belinskii 32/1- în intervalul de timp între 08:30 - 17:00 str. Buiucani 2, 6, 13A, Ciprian Porumbescu 1-31, 2-18, Ion Neculce 3, M. Tănase 1-17, 2-22, Primăverii 25, Ştefan Neaga 5, 7, 9, 11, V. Lupu 8, 16/1, V. Belinskii 2/1, 2/2, 2A, 2B, 6, 8, 10- în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Cismelelor, Cismelelor str-la, Cişmelelor 2 str-la, Livezilor, Livezilor 2 str-la, Liviu Damian, Rediul Mic, Rediul Mic str-la, Ştefan Vodă 1 str-la, Ştefan Vodă 2 str-la- parţial în intervalul de timp între 12:00 - 17:00 4. Chişinău, sectorul Centru: str. A. Bernardazzi 42-54, 43-67, Armenească 1-17, 2-18-- în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 str. Colina Puşkin 16/1, 18, 18/1, 20, 20/1, Bogdan Petriceicu Haşdeu 3, Moara Roşie 2/4, 3, 5/1, P. Rareş 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, Z. Arbore 13, 15, str-la Z. Arbore 13- în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti: str. Aron Pumnul, Budeşti, Budeşti Noi, Chisinaului, Drumul Viilor, Ginta Latină, Humulesti, Ion Creangă, Maria Cibotari, Mesager, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Mitropolit Varlaam, Plopilor, Romantica, Salcîmilor, Scolii, Studenţilor, Şoimilor , Toamnei, Traian - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 str. Chişinăului, Budeşti, Drumul Viilor, M. Eminescu, M. Sadoveanu, Mitr. Varlaam, Şcolii- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 6. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. A. Belski 14-24, 19-25, F. Tolbuhin 4-24, 5-27, N. Berzarin 15-39, 20-38, Petricani 16, 39, 311, 999, 9999, S. Timoşenco 10-26, 17-33, S. Coipan 1-25, 2-24- în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 str. Ceucari 3/1J, Iazului 1 Bloc A,B, 22, Socoleni 7/2, 9, 11, 11/1, 13, 16/2- în intervalul de timp între 15:00 - 18:00 str. Pitulicii 28, Podgorenilor 64A, 69, 78, 78A- în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 7. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goianul Nou: str. E. Doga, Gloriei, Mioriţa, Păcii, Tineretului, V. Alecsandri- parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:00 8. Cahul: s. Andruşul de Sus- parţial în intervalul de timp între 07:00 - 17:30 9. Cantemir: s. Cîrpeşti- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 s. Cîrpeşti- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 10. Comrat (UTA Găgăuzia): s. Congaz: str. Ialpug, Kirov, Lenin, Octeabrskaia, Sovetskaia, Vasilii Ceapaev, Şiuchina- parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:00 s. Beşghioz: str. M. Frunze, Lenin- parţial în intervalul de timp între 11:30 - 12:30 s. Beşghioz: str. Polevaia, Lenin- parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00 s. Beşghioz: str. S. Lazo, Sadovaia, str şi str-la Lenin- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00 s. Joltai: str.Alexandru Puşkin, Carl Marx, Cotovscogo, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Sverdlova- parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:30 or. Vulcăneşti: str. Comsomoliscaea, Komsomoliskii str-la, Pirogova str-la, Serghei Rudenco, Zavodskaia str-la- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 11. Călăraşi: s. Rădeni- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 s. Sipoteni: str. 1 Mai, 31 August, A. Russo, Andrieş, Ştefan cel Mare, C. Negruzzi, Ion Creangă, V. Lupu, M. Eminescu, S. Lazo, V. Alexandri- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 12. Căuşeni: s. Cîrnăţenii Noi- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Sălcuţa- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 13. Cimişlia: s. Başcalia: str. Mihai Eminescu, Viilor, Ştefan Cel Mare şi Sfînt- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 s. Porumbrei - parâial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00 14. Criuleni: str. Coşevogo, Pobedî str-la, Păcii, Stepelor str-la, Stepnaea, Tineretului, Victoria, Ştefan Neaga- în intervalul de timp între 09:00 - 17:00- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Dubăsarii Vechi (s. Corjova-cons. juridici)- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00 s. Cruglic - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 15. Hînceşti: str. Profr. Ion Dumenic- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 s. Cotul Morii, s. Sărăteni- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 s. Lăpuşna: str. 28 Iunie, 50 Let Octebrea, Alexandru Lăpuşneanu, Cotovscogo, Eugen Ungureanu, Hincesti , Iurie Gagarin, Kirova Str-La, Matrosova, Mehanizatorov, Mihail Lermontov, Molodiojnîi Str-La, Sadovaea, Şelepukina, Sovetov, Sovetov Str-La, Umanscogo, Viilor- parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00 s. Mingir- parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:30 s. Negrea- parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30 s. Negrea, s. Sofia- parţial în intervalul de timp între 09:50 - 18:00 s. Sărata Galbenă: str. Cotovschi, Fraţii Solomon, M. Frunze, S. Lazo- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 16. Ialoveni: str. 27 August, A. Hâjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 str. 31 August 1989, Alexandru Cel Bun, Alexandru Cristea, Alexei Mateevici, Andrei Vartic, Bălcescu Nicolae, Brăila, Braşov, Cireşilor, Constanţa, Constantin Negruzzi, Grigore Vieru, Merilor, Mioriţa, Moldova, Nucarilor, Poeniţa, Spicului, Suciava, Timişoara, Traian, Trandafirilor- parţial în intervalul de timp între 10:30 - 16:30 s. Cărbuna- parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00 s. Horodca- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 s. Nimoreni- parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:25 s. Ulmu- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 s. Văratic- parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:00 s. Văsieni- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 s. Zîmbreni- parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35 17. Leova: s. Sărăteni- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 s. Sărata Nouă: str. Litoralului, Sărata Nouă, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30 18. Nisporeni: str. A. Russo, Alexandru cel Bun, Gh. Madan, Holmului, Gagarin, N. Iorga- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 str. Bogdan Vodă- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 str. I. Creangă, V. Alecsandri, Gr. Adam, Ştefan cel Mare- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:50 s. Bălăureşti- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 s. Bursuc- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 s. Cioreşti- parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:30 s. Grozeşti- parţial în intervalul de timp 15:00 – 17:00 19. Orhei: str. Acad. Sergiu Rădăuţan, Eliberării, Haiducul Grozeşti, Pluguşorului, Răzeşilor, Tricolorului- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 str. Ciobanu Tamara, Colindătorilor, Colinelor, Constantin Stamati, Floriilor, Nouă, Pelivan Ion, Roman Tudose, Roman Tudose,Str-La, Stere Constantin, Unirii, Unirii str-la- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 str. Junimii, V. Lupu, M. Gorikii, str-la M. Gorikii, Sălcilor- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Berezlogi- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Butuceni, s. Morovaia, s. Trebujeni- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Cişmea, s. Pelivan- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Dîşcova- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Piatra- parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:30 20. Străşeni: s. Sireţi- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Căpriana- parţial în intervalul de timp 09:00 – 11:00 or. Straseni: str. Chişinău, Caraciobanu - parţial în intervalul de timp 12:00 – 14:00 21. Ştefan Vodă: s. Carahasani: str. 1 Maea, A. Tabacarea, Alexandru Cel Bun , Alexandru Puşkin, Carl Marx, Ciapaeva, Cotovscogo, Ion Creangă, Lenina, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Pobeda, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorova, Zorile- parţial în intervalul de timp între 09:46 - 16:00 s. Crocmaz: str. Chirova, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Independenţei, Lenina, Maxim Gorkii, Miciurina, Mihail Frunze, Mira, Şcolinaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Sportivnaea, Suvorov- parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 s. Slobozia: str. Boris Glavan, Boris Glavan Str-La, Colhoznaea, Cotovscogo, Ion Soltis Str-La, Jucovschi, Miciurina, Primăverii, Rudco- parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40 s. Talmaza: str. 27 August, Izvoarelor, M. Gorikii- parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 s. Palanca : str. 50 Let Armii, Acad. Ghidirim, Ştefan Vodă, Cetatea Albă, Livezilor, Suvorov - parţial în intervalul de timp 11:30 – 13:30 22. Taraclia: s. Salcia- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 23. Teleneşti: s. Ineşti- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Leuşeni- parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 s. Mindresti - partial in intervalul de timp 08:45 - 10:45 s. Mîndreşti - parţial în intervalul de timp 12:00 – 14:00