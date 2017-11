Accident în România // Un TIR înmatriculat în R. Moldova a tamponat un microbuz cu pasageri: 11 răniți

13:00

Unul dintre cei mai apreciați clarvăzători britanici, cel care a văzut primul victoria lui Donald Trump în alegeri, surprinde cu o serie de previziuni pentru anul 2018 legate de viața politică, de evoluția economică și de capriciile vremii. Pe blogul lui, Craig Hamilton Parker a scris că 2018 va fi un an cu schimbări politice dramatice și prevede inclusiv o revoluție sângeroasă în Coreea de Nord pentru înlăturarea dictatorului Kim Jong Un. De asemenea, Parker este convins că, anul viitor, fenomenele meteo extreme vor fi mai numeroase și vor distruge stabilitatea economică din regiunile afectate. Clarvăzătorul britanic se teme că anul viitor Vezuviu va avea una dintre cele mai puternice erupții din ultimii 100 de ani și că va destabiliza întreaga regiune. În anul 2016, Parker declara că vor apărea cutremure puternice în Italia, în 2017, iar activitatea vulcanului se va intensifica. Temerile sale s-au adeverit când regiunea Ischia a fost lovită de un seism puternic care a făcut victime și a distrus din temelii clădirile vechi ale orașului. De asemenea, s-a mai adeverit o previziune a sa care spunea că America va fi lovită de o secetă puternică, iar Europa se va confrunta cu inundații masive. El prevede și o creștere a activității seismice în zone care nu sunt în mod normal afectate de cutremure precum Noua Zeelandă. Incendiile puternice vor continua să distrugă regiuni întinse din California și Australia, iar India și China se vor confrunta cu inundații masive și alunecări de teren care vor distruge comunități întregi. Uragane record vor mătura insulele Caraibe. La fel, spune Parker, teroriștii vor folosi drone pentru a lansa un atac cu arme chimice asupra unei capitale europene puternice, precum Londra sau Berlinul sau ambele. Un atac cu gaze toxice va fi împiedicat în ultimul moment într-o școală europeană. Moneda Bitcoin va fi distrusă printr-un scandal uriaș în care va fi implicată o companie americană de prestigiu și o grupare teroristă responsabilă pentru numeroase atacuri în Europa și America din ultimii ani. Lumea va fi amenințată de o nouă epidemie de gripă, care ar putea porni de la un atac biologic în Coreea de Nord, se arată în cele mai negre previziuni pentru anul 2018, redactate de Craig Hamilton Parker. Coreenii vor încerca să se elibereze de sub opresiunea regimului impus de Kim Jong Un și vor alunga din țară dictatorul împreună cu liderii politici apropiați. Italia se va confrunta cu o criză economică dură și multe persoane care au credite imobiliare se vor trezi în stradă, nemaiputând să-și plătească datoriile. Moneda euro va intra în cădere liberă spre sfârșitul anului 2018 și în multe capitale europene vor fi revoluții în stradă generate de instabilitatea economică. Italia și Danemarca se vor retrage din Uniunea Europeană, așa cum a făcut Marea Britanie, Brexit-ul din 2017 fiind și el unul dintre evenimentele de anvergură prevăzute de Parker.