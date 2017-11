Roger Federer, la a treia victorie în Turneul Campionilor de la Londra

13:20

Deşi nu i s-a permis să o facă în plenul Parlamentului, liberala Alina Zotea i-a dat totuşi o replică preşedintelui comunist Vladimir Voronin, numindu-l „bădăran" şi „deputat alterat". Asta după ce comunistul s-a arătat indignat de o comportamentul acesteia în timpul şedinţei în plen a Parlamentului.