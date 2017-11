Gafă după gafă! Cijicenco a prezentat un contract semnat cu familia lui David Davitean

14:20

Deputatul Parlamentului European Andi Cristea cere Comisiei Europene să respecte și aprobe recomandările privind suportul pentru țările Parteneriatului Estic. Acesta s-a referit în special la Moldova, Ucraina și Georgia, care au înregistrat progrese în procesul de apropiere de UE. Declarațiile au fost făcute după ce plenul Parlamentului European a adoptat astăzi recomandările propuse de Comisia […] The post Andi Cristea cere Comisiei Europene să aprobe recomandările privind suportul țărilor Parteneriatului Estic appeared first on Moldova.org.