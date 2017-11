Horoscop: Cele mai seducătoare calități ale fiecărei zodii

09:30

Iata care sunt cele trei zodii carora inima le va bate puternic anul viitor: Leu Te indragostesti inca din primele zile ale anului. Poate chiar noaptea de Revelion o vei trai intens, astfel ca incepi anul in forta la acest capitol. Razi, te bucuri, inima iti bubuie in piept si esti mega fericita. Devii chiar usor irationala si daca in alte momente asemanatoare din viata ta ai stiut sa iti pastrezi capul pe umeri, acum lucrurile o iau razna. Decizi brusc sa va mutati impreuna si ii iei pe toti prin surprindere cand le spui ca esti gata sa imbraci rochia de mireasa. Balanta Ai cam suferit la capitolul amor in ultimii ani, insa 2018 vine sa faca dreptate. Si, contrar principiilor tale, vei iubi in acest an nu o data, ci de doua ori! Primavara va aduce emotii puternice pentru ca iti iese in cale un barbat misterios, care te intriga, iti starneste toate simturile. Traiti pasional, dar numai doua-trei luni, dupa care intervine o ruptura brusca. Si, culmea, te indragostesti din nou tocmai de acel prieten care te consoleaza exact cand esti mai trista si mai nefericita. Capricorn Nimic nu iti sta in cale atunci cand iti doresti ceva cu adevarat, iar acum, cand ai pus ochii pe cel pe care il consideri barbatul perfect, vei face tot ce iti sta in putinta pentru a pune mana pe el. Si, culmea, nu dureaza mult si ajungeti sa traiti poate cea mai frumoasa poveste de dragoste din cate exista. E un an in care recuperezi practic tot ce ai pierdut in plan sentimental in ultimii ani. Totul e la intensitate maxima, iar tu radiezi de fericire, potrivit ele.ro.