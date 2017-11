Patru familii de bugetari din Orhei au primit locuinţe sociale, în rate, la doar 500 lei lunar// FOTO

13:10

Preşedintele Igor Dodon roagă locuitorii municipiului Chișinău să iasă la referendumul din 19 noiembrie. "Indiferent de opțiunile politice, de culoarea și preferințele geopolitice, rog ca locuitorii municipiului Chișinău să iasă la referendum și să expună poziția pe care o împărtășesc", a scris astăzi şeful statului pe pagina sa de Facebook. În aceeaşi postare, preşedintele Dodon […]