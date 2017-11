Șoferul care acum trei ani a lovit mortal o femeie ce mătura strada, a fost condamnat la 15 ani de închisoare

09:30

Meteorologii anunta cer variabil, fara precipitatii esentiale, iar presiunea atmosferica ridicata. In cursul noptii, in nord se asteapta minus un grad, iar ziua vor fi 8 grade. In centru, noaptea se prognozeaza 0 grade, iar maxima zilei va fi de 9 grade. In sud, noaptea se asteapta plus un grad grade. Ziua, termometrele vor indica 10 grade. In capitala, minima va fi de plus un grad, iar ziua se asteapta 9 grade. In urmatoarele zile vremea se va mentine rece. Sursă: protv.md