A fost descoperită o nouă planetă care ar putea găzdui forme de viaţă

15:40

Rețeaua de Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor “Youh Klinic” continuă să-și sporească capacitățile sale pentru a oferi acces echitabil la servicile de sănătate pentru toate grupurile de tineri. 25 de medici ai retelei de Centre de Sanatate Prietenoase Tinerilor “ Youh Klinic” sunt instruiti, în perioada 14-15 noiembrie, de către specialișiti estonieni în domeniul sănătății sexual – reproductive a adolescenților cu nevoi speciale. Trening-ul are loc cu suportul Asociatiei Estoniene de Sănătate Sexuală. Malle Roomeld, psihoterapet în cadrul centrului de asistență pentru copii din orașul Tartu, Estonia, afirmă că în societățile post sovietice există extrem de multe prejudecăți în ceea ce privește drepturile sexuale ale persoanelor cu nevoi speciale. Una dintre cele mai puternice este că acestea nu pot avea o viață sexuală și, cu atât mai mult, nu pot avea copii. Malle Roomeld insistă că persoanele cu nevoi speciale au dreptul la viață sexuală și trebuie să scăpăm de tabuurile care ne-au dominat până în present. Estonia a acumulat suficientă experiență pe parcursul ultimilor 20 de ani în acest domeniu. In același timp, persoanele cu nevoi speciale sunt victime ușoare ale agresiunilor sexuale. În lipsa unei educații sexuale, dramele acestor persoane capătă proporții. Lemme Haldre, medic pediatru în cadrul aceluiași centru are o experiență vastă de mucă cu cupluri în care există copii victime ale agresiunilor sexuale. Chiar daca este unul dintre liderii Europei în ceea ce privește educația sexuală, Lemme Haldre susține că și în Estonia există un deficit de specialiști care știu să abordeze aceste tematici. “am fost obigați să învățăm pe parcurs și am observat că problemele noastre sunt similare”, afirmă expertul estonian. Avantajul nostru este că am început să muncim asupra acestor probleme mult mai devreme. Sunt impresionată că în Molodova inițiativa privind munca cu persoanele cu nevoi speciale apartine ginecologilor, afirmă Lemme Haldre. In luna august 30 de Centre de Sanatate Pritenoase Tinerilor, din cadrul retelei “Youth Klinic”, au fost dotate, cu suportul Biroului Elvețian pentru dezvoltare și Cooperare, cu fotolii ginecologice adapate persoanelor cu nevoi speciale.