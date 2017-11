La Orhei au fost date în exploatare primele locuințe sociale, la doar 500 lei lunar

09:30

De aproape 8 ani, Vitalie Climanaş conduce un troleibuz vechi de aproape o jumătate de secol. Bărbatul spune că vehiculul necesită a fi schimbat fiindcă este plin de rugină şi are o mulţime de crăpături. Iar de la o vreme a început să curgă şi acoperişul. "E comod vara, că intră vînt, e răcoare. Dar iarna poate că nu-i aranjează". Pe la capacele de aerisire de vară poate să picure apa, chiar aşa la văz", a spus Vitalie Climanaş, conducător de troleibuz.Şeful Regiei Transport Electric, Gheorghe Morgoci, dă asigurări că pînă la sfîrşitul acestui an, 15 troleibuze vechi vor fi înlocuite cu altele noi. "Cred că peste vreo saptămînă ele vor fi puse în circulaţie. Pînă la sfîrşitul lunii noiembrie, conform contractului aşteptăm încă 5 troleibuze şi pînă la sfîrşit de an, ultimile 5 troleibuze vor fi confecţionate la Chişinău".