Bilanțul primului an de mandat al președintelui Igor Dodon: A dezamăgit așteptările moldovenilor

15:50

BMC Trucks, fabrica de autobuze de lângă Bucureşti a câştigat un contract de aproape 2 milioane de euro pentru livrarea a 13 unităţi la Chişinău, Republica Moldova. Este o mică consolare pentru pierderea licitaţiei de 100 de milioane de euro de la Bucureşti, unde producătorul român nici măcar n-a putut să participe, pentru că nu a îndeplinit condiţiile cerute în caietul de sarcini. The post Singurul producător de autobuze din România a câştigat o licitaţie pentru 13 unităţi la Chişinău appeared first on Independent.