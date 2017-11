Carambol pe o autostradă din China: 18 morți și 21 de răniți (VIDEO)

17:00

Noul primar interimar al capitalei, Silvia Radu, a mers astăzi în vizită la întreprinderea municipală „Exdrupo” pentru a inspecta situația din preajma sezonului de iarnă. Aceasta s-a arătat nemulțumită de faptul că întreprinderea nu a pregătit încă un plan de acțiuni privind intervențiile pe timp de iarnă și a cerut măsuri de urgență. În caz contrar vor urma demisii. „Am solicitat ca să avem elaborat şi aprobat un plan de intervenţie, foarte concret, care ar permite serviciilor municipale să asigure curăţarea oraşului în câteva ore după ninsoare. În cazul unor intemperii, se va interveni cu prioritate pe străzile principale, pe unde circulă transportul public, căile de acces către suburbii şi zonele adiacente instituţiilor de învăţământ şi cele medicale”, a declarat Silvia Radu. Totodată primarul interimar a menționat că pentru sezonul de iarnă vor fi procurate, pe lângă 1000 tone existente, încă 10 mii de tone de material antiderapant – 5 mii de tone de nisip și 5 mii de tone de sare. Potrivit comunicatului emis de primărie, în cadrul vizitei, edilul interimar Silvia Radu a constatat faptul că parcul autospeciale al întreprinderii este învechit, iar majoritatea utilajelor se exploatează mai bine de 20 de ani, unele fiind produse încă în anii 1960. The post Primarul interimar Silvia Radu, mesaj dur pentru responsabilii de la EXDRUPO: Un plan concret de intervenție în caz de intemperii sau demisia appeared first on Moldova 24.