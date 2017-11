Ce este fumatul „la mâna a treia” şi cum ajunge să ne facă mai mult rău decât clasica ţigară sau fumatul pasiv

15:20

Consilierul socialist Ion Ceban o acuză oficialii de la Bruxelles că ar fi pregătit o înțelegere între lidera Partidului Acțiune şi Solidaritate, Maia Sandu, şi oligarhul şi liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, astfel PAS a ajuns să boicoteze referendumul de demitere a edilului suspendat al Chişinăului, Dorin Chirtoacă.