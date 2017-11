KINOdiseea 2017, la final. O Gală specială!

02:00

Profit ajustat după impozitare de 8 milioane RON (6.8 milioane EUR) în primele 9 luni din 2017; Profit operațional mai mare cu 33% de la an la an; Volumul creditelor performante îmbunătățit cu 11% de la an la an și cu 4% față de trimestrul trecut. OTP Group anunță rezultatele financiare pentru trimestrul trei al ... Sursa: Financiarul.ro.