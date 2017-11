Cel puţin 11 morţi, în Tanzania, după prăbuşirea unui avion care transporta turişti

14:40

Republica Moldova şi Transnistria, ca parte a acesteia, trebuie să aibă o statalitate comună, precum şi un buget, sistem bancar, politică externă şi graniţe comune. În acelaşi timp, după „unirea” cu malul drept al Nistrului, regiunea transnistreană trebuie să-şi păstreze toate împuternicirile, Parlamentul, preşedintele, Guvernul şi flagul, iar Moldova nu trebuie să ia „nicio copeică” din bugetul Tiraspolului. Această părere a fost expusă de preşedintele Igor Dodon în cadrul unui interviu oferit pentru publicaţia rusă „Nezavisimaya Gazeta”, precizând totodată că nu contează dacă Moldova (unită cu Transnistria) va avea statut de federaţie sau oricare altul. The post Dodon: Moldova şi Transnistria trebuie să aibă, buget, politică externă şi hotare comune, dar Chişinăul să nu ia „nicio copeică” din bugetul Tiraspolului appeared first on Independent.