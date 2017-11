Cerințe generale de igienă pentru produsele alimentare, aprobate de Comisia agricultură și industrie alimentară

14:20

Ministrul Educației, Monica Babuc, a început un turneu în școlile din țară pentru a afla cerințele atât ale profesorilor, cât și ale elevilor în vederea reformării curriculei de învățământ, după ce acum câteva săptămâni şeful de partid al acesteia, oligarhul Vladimir Plahotniuc, a anunțat o reformă „grandioasă" a sistemului.