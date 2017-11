21:00 #SfatulȚării cu Anatol Ursu / Invitat – Rosian Vasiloi

18:10

#RostulZilei cu Maria Saharneanu Invitați – Gheorghe Mustea, academician și Ion Gagim, rectorul Universității www.privesc.eu Moldtelecom – poziția 22 StarNet The post 18:10 #RostulZilei cu Maria Saharneanu / Invitați – Gheorghe Mustea și Ion Gagim appeared first on 10TV.