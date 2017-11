Parlamentului European a aprobat o rezoluție de oportunități noi pentru Republica Moldova

13:40

Candidatul „Partidului Nostru" la funcţia de primar al oraşului Sîngera, Dobrogea şi Revaca, Ion Duca, îl acuză pe oponentul său Valeriu Poiată, reprezentant al Partidului Democrat la aceeaşi funcţie, de coruperea alegătorilor. În fapt, la data de 27 octombrie, atunci când a fost sărbătorit hramul satului Dobrogea, candidatul PD, alături de deputatul democrat Constantin Ţuţu şi şeful Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, Ghenadie Iurco, au oferit cadouri electorale, un calculator pentru grădiniţa din localitate, precum şi un proiector şi o tablă de şah pentru şcoală, iar acum directorii acestora fac campanie pentru PD. Ion Duca a sesizat pe acest fapt la Judecătoria Chişinău, Comisia Electorală Centrală şi Procuratura Anticorupţie, solicitând anularea înregistrării candidatului PD la funcţia de primar, dar fără niciun rezultat concret.