Instanţa „s-a spălat pe mâini”! Candidatul PD la funcţia de primar în Sângera, acuzat de „coruperea alegătorilor”, rămâne în cursă

13:00

Mai mulţi şoferi au fost înşelaţi la staţiile de alimentare cu combustibil „PECO" din Chişinău. Suspecţii „escrocheriei" au utilizat o schemă frauduloasă de instalare în coloanele de distribuire a petrolului de la staţiile de alimentare cu combustibil a unor plăci cu cablaj confecționate artizanal. Astfel, consumatorii erau înșelați cantitativ la achiziționarea carburantului în proporție de circa 5 la sută.