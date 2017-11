Parlamentul European a aprobat o rezoluție, care prevede oportunități pentru RM

14:10

Igor Gamretki a scapat de inchisoare Igor Gamretki a scapat de inchisoare deoarece si-a recunoscut vina, este la prima abatere si pentru ca are acasa doi copii minori. Aceste argumente se contin in decizia motivata a Curtii de Apel, care au transformat cei doi ani de inchisoare cu executare, in trei cu suspendare. In sentinta motivata, publicata astazi de Ziarul de Garda, se arata ca magistratii au considerat ca decizia primei instante nu ar fi proportionala cu fapta comisa de Gamretki si situatia sa familiara. Magistratii de la Curtea de Apel au scris in decizia motivata, publicata recent pe portalul instantelor de judecata si analizata de reporterii de la Ziarul de Garda, ca Gamretki nu ar prezenta un pericol pentru societate ci doar pentru anumite domenii, respectiv privarea de libertate a acestuia nu ar fi necesara. In acest context, Colegiul Penal va acorda o eficienta deosebita faptului ca inculpatul anterior nu a fost judecat pentru incalcarea normelor penale si ca savarsirea infractiunii incriminata acestuia a fost rezultat din atributiile de serviciu detinute, iar riscul recidivarii este redus prin faptul aplicării fata de acesta a pedepsei complimentare sub forma de privarea de dreptul de a ocupa functii publice pe un termen de 3 ani, inculpatul nefiind un pericol pentru societate, ci pentru domenii restranse se arata in decizia Curtii de Apel. S-a tinut cont si de faptul ca fostul sef de la transporturi are acasa doi copii minori si ca si-a recunoscut vinovatia inca de la etapa urmaririi penale. Solicitat de Pro TV, Igor Gamretki nu ne-a raspuns la telefon pentru a ne spune daca va contesta decizia Curtii de Apel la Curtea Suprema de Justitie. Avocatul care l-a aparat in instanta de fond si cea de apel sustine ca nu a discutat despre asta cu clientul sau si nu ne poate raspunde la intrebari. Igor Gamretki a fost retint in luna aprilie a acestui an, de catre procurorii anticoruptie odata cu viceprimarul Nistor Grozavu, milionarul Alexandru Pincevschi si alte cateva persoane vizate in dosarul parcarilor cu plata. La sfarsitul lunii mai, dupa gratii a ajuns si primarul Dorin Chirtoaca. Acesta a fost retinut in urma declaratiilor depuse de catre subalternii sai, care l-au invinuit de trucarea licitatiei. Grozavu si Pincevschi sunt cerecetati in libertate, Igor Gmretki insa a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu supendare de Curtea de Apel, iar Dorin Chirtoaca este judecat aflandu-se sub control judiciar de saptamana trecuta. Primarul suspendat, se declara nevinovat.