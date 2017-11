(VIDEO) Ceban acuză Bruxelles-ul că a pregătit o înțelegere între Sandu şi Plahotniuc, pentru o eventuală coaliție parlamentară

10:20

Forţele militare din Zimbabwe susţin că au preluat puterea cu scopul de a opri „criminalii" din jurul preşedintelui Robert Mugabe, care cauzează probleme sociale şi economice, şi au dat asigurări că şeful statului este „în siguranţă", informează agenţia de ştiri Reuters.