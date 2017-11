Veste bună? Alimentația grasă NU influenţează nivelul de COLESTEROL prezent deja în sânge /STUDIU

11:00

Berbec Ca sa ii “furi” inima unui Berbec, trebuie sa fi as in materie de flirt. Daca si el te place va face fix acelasi lucru, deci vei sti imediat daca ai vreo sansa sau nu. Nu trebuie sa fii timid, dimpotriva, indraznet si increzator in fortele proprii. In plus, trebuie sa fii aventuros si plin de energie. Taur Taurii simt nevoia de cat mai multa atingere, deci, ca sa-l cuceresti pe jumatate, profita de simturile lui. Invita-l la spa, sau la un salon de masaj, fa-i o mancare buna. Nu confunda, insa, dorinta lui de relaxare, cu lenea. De asemenea, Taurii sunt si foarte inteligenti, potrivit sfatulparinților.ro. Gemeni Gemenii sunt romantici incurabili, iar ca sa-i cuceresti ai nevoie de sinceritate si simplitate. Nu te incurca in fraze pompoase si clisee. Odata ce le-ai obtinut “exclusivitatea”, nu trebuie sa te mai indoiesti de fidelitatea lor. Rac Racii simt nevoia constanta de iubire, deci trebuie sa-i coplesesti cu dovezi, atat prin vorbe, cat si prin fapte. Nu lasa un Rac sa se intrebe cum stau lucrurile in relatie pentru ca isi va inchipui ce e mai rau si, de cele mai multe ori, va pleca. Leu Daca vrei sa cuceresti inima unui Leu, ai nevoie de foarte mult umor. Elibereaza-ti copilul interior, fii cat mai jucaus si ciudat posibil. Leii sunt pasionali si independenti si vor cere si momente de singuratate. Fecioara Fecioarele sunt foarte ordonate si au totul pus la punct in viata lor. NU cumva sa amani sau sa anulezi o intalnire in ultimul moment, caci nu vor aprecia deloc faptul ca le-ai dat peste cap programul. Le place sa fie laudati, apreciati, rasfatati, dar vor rasplati cu aceeasi moneda “tratamentul”. Balanta Daca vrei sa fii partenerul unei Balante, trebuie sa iti placa armonia si echilibrul. Vor sta mult sa se hotarasca daca esti sau nu partenerul potrivit pentru ele, insa nu vei regreta apoi. Poate fi sprijinul tau si la bine, si la rau si veti reusi multe in viata, impreuna. Scorpion Ca sa cuceresti un Scorpion trebuie sa-i arati multa senzualitate si dragoste fizica. Totul trebuie sa fie aranjat in cel mai romantic mod, sa-i arati ca-l doresti si ca esti pregatit sa faci totul ca sa-i fii pe plac. Sagetator Daca vrei sa cuceresti un Sagetator, fa-i surprize. Du-l intr-o excursie de care nu stie, cumpara-i un cadou, tine-l in suspans. Ii place sa se intrebe ce urmeaza sa se intample in relatia cu tine. Are un simt la umorului dezvoltat, asa ca pregateste-te cu cele mai grozave bancuri. Capricorn Capricornii sunt fiinte pragmatice. Pentru ei conteaza actiunea si mai putin vorbele. Vrei sa-i cuceresti, treci la fapte. Sunt foarte pretentiosi, asa ca e nevoie sa insisti. Nu te da batut de la primele obstacole. Varsator Varsatorii au nevoie de stimulare intelectuala. Trebuie sa fii creativ si energic, ca sa-i cuceresti mai intai creierul, apoi inima. Ei apreciaza firile deschise, comunicative cu multa imaginatie. Considera ca partenerii trebuie sa le semene, deci nu te astepta sa fie gelosi sau posesivi. Insa nici tu nu trebuie sa ii iei la intrebari. Pesti Sunt cele mai loiale semne zodiacale, insa pentru a le cuceri inima trebuie sa dovedesti ca esti o persoana demna de incredere. Dragostea va creste treptat, pe masura ce isi va da seama ca poate avea incredere in tine.