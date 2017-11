(VIDEO) Candidatul PD la funcţia de primar în Sângera, alături de deputatul Constantin Ţuţu, împart „pomeni electorale”. Sesizate, organele de drept, tac

09:40

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) organizează, în perioada 21-23 noiembrie curent, evenimentul ALERT Cyber Drill 2017. În premieră pentru ITU și pentru Republica Moldova, reprezentanți ai statelor din CSI și UE se întrunesc în cadrul unui exercițiu de importanță regională pentru a testa, dezvolta și fortifica abilitățile de protecție împotriva atacurilor cibernetice. Evenimentul va avea loc în incinta Centrului de Excelență în Domeniul TIC „Tekwill”. The post Exercițiu de importanță regională în domeniul securității cibernetice, în premieră la Chișinău appeared first on Independent.