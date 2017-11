Bunuri tehnice din partea Lituaniei pentru perfecționarea profesională a salvatorilor

16:20

Silvia Radu, a fost în inspecție la Exdrupo Silvia Radu i-a amenintat astazi pe angajatii de la Exdrupo, ca vor fi nevoiti sa-si caute un alt loc de munca, pentru ca vine iarna, iar ei nu sunt pregatiti. Primarul a fost in inspectie la intreprindere. Asa cum era de asteptat, edilul a gasit o gramada de neajunsuri. In replica, seful de la Exdrupo i-a spus ca bani nu au. Silvia Radu s-a plimbat printre utilajele vechi ale intreprinderii Exdrupo, a examinat rablele de prin anii ‘60 care cu greu mai pot fi numite masini si a discutat cu angajatii. ““Aici nu e bun, trebuie inca de sucit. — Noi o sa venim luni si o sa verificam tractorul. Pana diseara e gata? Bine, hai spor la munca atunci.” Muncitorii i-au explicat pe indelete cu ce se ocupa, chiar daca nu toti stiau cine este doamna care ii viziteaza. Edilul, care ieri a amenintat sefii de subdiviziuni cu demiterea, astazi i-a luat la rost si pe angajatii de rand. Muncitorii considera ca Radu ar trebui sa isi faca griji ca echipamentul este prost si invechit. Primarita a fost insotita in inspectie de seful intreprinderii, Stefan Racu, care pentru asta a iesit mai devreme din concediu. “Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Este complet antiecologic lucrul care se intampla aici si complet inacceptabil. Dumnevoastra spalati masinile si glodul e alaturi. Si atunci pentru ce le mai spalati?” Angajatii regiei s-au plans ca in cladirile in care lucreaza e frig, iar seful Exdrupo a explicat ca intreprinderea nu are bani ca sa cumpere masini de deszapezire, asa ca de reparatia blocurilor nici nu mai poate fi vorba. Silvia Radu crede ca problema nu e in lipsa banilor ci in administrarea proasta. Desi a criticat si ieri, si azi, modul in care au fost conduse subdiviziunile aflate pana acum in subordinea lui Dorin Chirtoaca, Silvia Radu spune ca va boicota referendumul de demitere a acestuia. Silvia Radu a fost numita primar interimar de Nistor Grozavu, printr-o decizie contestata de socialisti si liberali. Atat PL cat si PSRM considera ca Radu ar fi omul democratilor, acuzatie respinsa de PD. Legalitatea dispozitiei semnate de Grozavu va fi verificata de Curtea Constitutionala. Record Silvia Radu, a fost în inspecție la Exdrupo apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.