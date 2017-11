Fostul primar de Taraclia Serghei Filipov și-a făcut dreptatea la CSJ într-un dosar fabricat care i-a luat patru ani din viață

15:30

Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, organizează sesiuni de primire în audienţă cetăţenilor. Potrivit unui comunicat al Primăriei, aceasta va primi cetăţenii, de două ori pe lună, în a II-a şi a IV-a zi de miercuri a fiecărei luni, între orele 8.00 şi 12.00. Mâine, miercuri, 15 noiembrie, între orele 8.00–12.00, va fi prima zi în care edilul-şef interimar al capitalei va primi cetăţenii.