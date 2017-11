(STUDIU) Legătură între riscul de a muri devreme și cantitatea de cafea consumată

15:00

Cazul soldatului nord-coreean care a dezertat luni este încă o cifră dintr-o statistică ce însumează, începând cu 1998, 31.000 de evadări din Coreea de Nord, relatează Newsweek. The post Metodele prin care se poate evada din Coreea de Nord. Refugiații trebuie „să câștige în greutate ca să semene cu chinezii” appeared first on Independent.