Un medic atacat de rechin și-a salvat viața „pocnindu-l în față”

Jurnalul de noapte de la Pro TV are o nouă prezentatoare. Suada Karkouki va fi cea pe care telespectatorii o vor putea vedea la pupitrul știrilor de la ora 22.30, de luni pînă vineri. Într-un interviu pentru protv.md Suada a comunicat: „Încă nu realizez ceea ce se întîmplă, cert e că am primit această ofertă și trebuie să fac față. Încă am emoții, dar sper să-mi fac meseria bine. Am venit pentru