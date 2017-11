Șapte foşti angajaţi ai Penitenciarului din Lipcani, condamnaţi la închisoare

13:00

În această noapte pompierii au evacuat 80 de persoane dintr-un cămin de pe str. Mihai Viteazul nr.11, orașul Florești. Intervenția salvatorilor a fost necesară la ora 03.42 minute, după ce un incendiu a izbucnit la primul etaj al scării centrale a blocului. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri, care au evacuat oamenii și au lichidat arderea. Conform primelor informații focul a mistuit o suprafață de 4 metri pătrați de gunoi de la parter, iar fumul toxic s-a ridicat spre scară. În consecință 7 persoane, inclusiv 3 copii au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au primit intoxicări cu monoxid de carbon. Oamenii sunt internați în spitalul raional. La moment viața acestora este în afara oricărui pericol. Toate circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști inspectoratului general pentru Situații de Urgență al MAI.